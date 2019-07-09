2019/07/09 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الممثلة سيرين عبدالنور متابعيها على انستغرام بأجمل لحظاتها الزوجية، في ذكرى زواجها من رجل الاعمال اللبناني فريد رحمة.وفي هذا السياق، فقد نشرت سيرين عبدالنور صوراً تجمعها بزوجها وعلقت عليها بالقول: بحبك لتخلص الدنيي، وأرفقتها بهاشتاغ “عيد زواجنا”.الى ذلك فقد أشارت الى تاريخ زواجها والذي يصادف في 8 تموز العام 2007.الى ذلك،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيرين عبدالنور تحتفل بعيد زواجها الـ 12 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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