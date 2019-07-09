بعد تظاهرات لهم.. مجلس ذي قار يدرج مطالب كوادر الصحة ضمن أعمال جلسته غداً

2019/07/09 | 20:57

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، رفع 1032 كتلة كونكريتية خلال شهر حزيران الماضي.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "فرق الأمانة وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب أمين بغداد، رفع

بغداد اليوم _ واسط

أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس محافظة واسط، تشكيل كتلة جديدة داخل مجلس المحافظة، باسم "كتلة وطن المستقلة".

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة اعلان تشكيل الكتلة، من قبل أعضاء مجلس محافظة واسط، وهم نصير دحام الجحيشي، وحيدر

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الثلاثاء، حسم مصير أكثر من 4 آلاف مشروع متوقف أو متلكئ و"تتجاوز قيمتها ترليونات الدنانير".

وقال الدليمي في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إن "نسب التنفيذ في المشاريع التي

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