سفير العراق في القاهرة يبحث مع ابو الغيط دور العراق في اطار العمل العربي المشترك

2019/07/09 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دور العراق في اطار العمل العربي المشترك .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم :” ان الجانبين بحثا خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك والدور المهم الذي يقوم به العراق، في إطار العمل العربي المشترك، فضلاً عن إنشغالات العراق […]

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