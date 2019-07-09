الطقس يجلب مفاجأة سارة

2019/07/09 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، يوم الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.وقال عطية خلال بيان: ان تحديثات خرائط الطقس الصادرة صباح الثلاثاء تشير الى موجه باردة عليا في طبقات الجو تتسبب انخفاض درجات الحرارة السطحية هذا الاسبوع، موضحا، ان “الطقس صيفيا اعتياديا في كافة مدن البلاد […]

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