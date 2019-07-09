لجنة المراقبة: البرنامج الحكومي غير مقنع وسنعلن قريباً نتائج تقريرنا بشأنه

2019/07/09 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في البرلمان، حازم الخالدي، الثلاثاء، ان الايام القادمة ستشهد الاعلان عن تقرير اللجنة حول الاداء الحكومي منذ تشكيلها ولغاية الان.وقال الخالدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في البرلمان ستصدر خلال الايام القادمة تقريرا مفصلا حول اداء حكومة عادل عبد المهدي منذ تشكيلها […]

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