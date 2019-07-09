ورشة عمل عن التشجير ودوره في التخفيف من الآثار السلبية للتغييرات المناخية

2019/07/09 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتاج الشعير يزيد على الحاجة المحلية بغداد _ الصباح الجديد : نظمت وزارة الزراعة / دائرة الغابات ومكافحة التصحر ورشة عمل في اربيل بعنوان ( التشجير ودوره في التخفيف من الآثار السلبية للتغييرات المناخية).وألقت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر راوية مزعل كلمة نيابة عن وزير الزراعة أكدت فيها على استمرار مبادرة تمكين لغاية ...

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