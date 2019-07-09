2019/07/09 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ الصباح الجديد : وجه محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري بإزالة التجاوزات الموجودة على الاراضي الزراعية في منطقتي هور رجب وكويريش التابعة لناحية الرشيد.وشدد محافظ بغداد خلال استقباله عضو مجلس النواب الدكتورة وحدة الجميلي برفقة وفد يمثل اتحاد الجمعيات الفلاحية لبحث موضوع شح الماء الصالح للشرب في الناحية وكذلك التجاوزات على بحيرات الري ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات على الاراضي الزراعية في هور رجب وكويريش) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات على الاراضي الزراعية في هور رجب وكويريش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).