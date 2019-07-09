الوقف الشيعي يختتم الدورة الحتمية لـ 70 موظفاً من اجل الترقية الوظيفية

2019/07/09 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منى خضير عباس بحضور الوكيل الإداري والمالي لرئيس ديوان الوقف الشيعي المهندس حسين التميمي اختتمت الدائرة الإدارية والمالية في الديوان الدورة التدريبية الحتمية لـ 70 موظفاً من منتسبي الديوان ومن شتى الوزارات والمؤسسات الحكومية من اجل الترقية الوظيفية .كما اكد المدير الإعلام والعلاقات العامة بالديوان الدكتور علي الربيعي ان قسم التدريب والتطوير بالدائرة الإدارية ...

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