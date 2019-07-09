2019/07/09 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب حقوق الإنسان ليست من الله/ ميشيل نجيب Michael Nagibحان الوقت أن يهتم الحوار المتمدن بوضع مجموعة أسس تحمى عقول القراء من الكتابات التى يؤمن أصحابها بالعوالم الغيبية ويعتبرون الكتابة عنها مسألة طبيعية، عبارات مثل الشرائع السماوية والأديان السماوية والإنسان مخلوق من الله وعلى صورة الله ومخلوق لله ومن الناحية الأنطلوجية للميتافيزيقا (الفلسفة الغيبية) أن أصل حقوق الإنسان هو الإرادة الإ......

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