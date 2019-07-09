محافظ نينوى يشيد بالحشد الشعبي بعد ضبطه أكبر عصابة لتهريب الوقود من الموصل

2019/07/09 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الثلاثاء، بدور الحشد الشعبي في الكشف عن عملية تهريب وقود السيارات في مدينة الموصل، متعهدا بملاحقة الفساد والفاسدين جميع مناطق المحافظة.

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