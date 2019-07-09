النقل تعلن تشكيل خلية طوارئ للاستجابة الفورية والسريعة للأزمات والأحداث

2019/07/09 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي، اليوم الثلاثاء، تشكيل خلية طوارئ لغرض الاستجابة بشكل سريع وفوري للأحداث والأزمات الطارئة التي قد تحصل في بغداد والمحافظات التي تتطلب تدخل النقل.

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