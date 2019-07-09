2019/07/09 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقاذ شاب حاول شنق نفسه في جسر الائمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 21:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ شاب حاول شنق نفسه في جسر الائمة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ شاب حاول شنق نفسه في جسر الائمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).