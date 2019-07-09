أمانة بغداد تعلن رفع 1032 كتلة كونكريتية خلال حزيران الماضي

2019/07/09 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، رفع 1032 كتلة كونكريتية خلال شهر حزيران الماضي.

وذكرت

الأمانة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرق الأمانة

وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب أمين بغداد، رفعت 1032 كتلة

كونكريتية عن مواقع مختلفة من العاصمة بغداد، بواقع 32 موقعاً حكومياً، تباينت بين

الأمنية والخدمية والمصرفية وغيرها من المواقع، خلال شهر حزيران الماضي”.

وأكدت أمانة بغداد، أن “عملية رفع الكتل الكونكريتية انعكست إيجاباً على حركة السير والمرور وأظهرت فضاءات المدينة، كما وان عملية رفع الكتل الكونكريتية مستمرة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء”.

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