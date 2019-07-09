القبض على 4 مطلوبين بارتكاب جرائم جناية مختلفة في بابل

2019/07/09 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة مطلوبين بارتكاب جرائم جناية مختلفة، في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال

المتحدث الإعلامي للقيادة، العقيد عادل العناوي الحسيني، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، أن “مفارز قسم مكافحة الاجرام، وبناءً على معلومات

أمنية دقيقة، نفذت عمليات نوعية لملاحقة مرتكبي جرائم جنائية متنوعة بمناطق متفرقة

من المحافظة”.

وأضاف

الحسيني، أن “العملية اسفرت عن القبض على (4) مطلوبين للعدالة، أحدهم متهم

بجرائم القتل العمد (406 ق ع) من قبل شعبة إجرام ناحية الكفل جنوبي المحافظة، فيما

تمكنت شعبة إجرام البلدة الصوب الصغير وسط الحلة من اعتقال ثلاثة متهمين بقضايا

السرقة والتزوير وفق المواد (446 – 289 – 290 ق ع)”.

وأشار

المتحدث الإعلامي لقيادة شرطة بابل، إلى أن “عمليات القبض استندت إلى مذكرات

قبض صادرة من السلطة القضائية”، لافتاً إلى “نقل جميع المعتقلين إلى

مراكز أمنية لاستكمال باقي الاجراءات اللازمة بحقهم”.

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