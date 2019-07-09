2019/07/09 | 21:15

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الكشف عن موعد انطلاق اولى الرحلات جواً للديار المقدسة

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن إتمامها كافة

الاستعدادات الخاصة بنقل حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج 1440هـ

2019م.وذكر بيان للشركة، " حيث شملت الاستعدادات تهيأة صالات التفويج في

جميع المحطات {بغداد ، البصرة ، النجف ، اربيل ، السليمانية}، اضافة

الى جاهزية اسطول الناقل الوطني فضلاً عن استنفار جميع ملاكات الشركة

للعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن".واكد، ان" يوم الخميس الموافق 2019/7/11 سيكون موعداً لانطلاق اولى

الرحلات المباشرة للناقل الوطني والتي ستنفذ من محطة مطار البصرة

الدولي الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة تليها

ثلاثة رحلات مباشرة اخرى من محطات {اربيل ، النجف ، السليمانيةؤ".واضاف الشركة، ان" معدل الرحلات الاولي للخطوط الجوية العراقية سيكون

بواقع 5 رحلات يومياً بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة العراقية

لاستيعاب الاعداد الكبيرة للحجاج ونقلهم بيسرٍ وسلامة".

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