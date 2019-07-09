خريجو الإدارة والاقتصاد يطالبون بالتعيين المركزي لهم

2019/07/09 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلتنا مناشدة من لفيف من خريجي كليات الادارة والاقتصاد، يطالبون فيها رئاسة مجلس الوزراء العمل على تعيينهم وتوفير فرص عمل لهم، داعين الى الخروج بتظاهرات لاعلان

مطالبهم.

وأوضحوا في المناشدة انهم يعانون من التهميش مع كونهم الركيزة الأساس التي يبنى عليها البلد وينهض بادارته واقتصاده وأمنه، مطالبين في الوقت نفسه بانهاء مشكلة بطالتهم وتعيينهم في وزارات الدولة المختلفة.

ومن اجل المساعدة بتوفير فرص عمل لهم، قدموا عدة اقتراحات ووضعوها أمام المسؤولين، منها احالة من تجاوزات خدمته الـ35 عاماً او بلغ سن الـ 55 على التقاعد ، فضلا عن التخلص من العمالة الاجنبية التي لم تترك للشباب فرصة في العمل.

وختم اصحاب الرسالة رسالتهم، بان هذه المطالب ثابتة بالنسبة لهم، وسينتظرون استجابة السادة المسؤولين بفتح باب التعيين المركزي لهم، وإلا فإنهم سيخرجون بتظاهرات لايصال صوتهم

لهم .

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