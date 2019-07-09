العراق... رئاسة مجلس النواب تبحث تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/07/09 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب في العراق، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غي...

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