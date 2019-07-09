عبد المهدي يعلن بدء تنفيذ الأمر الديواني بشأن الحشد الشعبي

2019/07/09 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضره موقع الغدير، إن "الحشد الشعبي قوة مضحية ودماؤها ساعدت بتحرير العراق".وأضاف "بدأنا بتنفيذ الأمر الديواني بشأن الحشد الشعبي".وأوضح، أنه "تم وضع آلية كاملة للانتهاء من ملف المناصب بالوكالة"، مشيراً إلى "تشكيل لجنة مهنية لتدقيق اسماء المناصب الخاصة والمديرية العامين".وفيما يتعلق بتصدير النفط الى بعض دول الجوار أكد عبد المهدي أن المجلس قرر عدة توصيات منها تصدير النفط إلى الأردن وسوريا.وقال عبد المهدي، إن "العراق فقد منافذ تصدير النفط وهو بحاجة الى تنويع خطوط التصدير".وأضاف أنه "تم إصدار عدة توصيات خلال جلسة مجلس الوزراء، منها تصدير النفط الى الاردن وسوريا".

انتهى.ص.هـ.ح.

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