2019/07/09 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن صادقون نعيم العبودي لـ"العهد": يجب ان تكون هناك شفافية في التعامل مع جميع المحافظات بدون تمييز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 21:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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