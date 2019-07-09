شرطة ديالي تكشف حقيقة اعتداء شرطي على احد المحامين

2019/07/09 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة ديالي عن ملابسات حادثة تعرض المحامي (وائل مالك) الى الاعتداء في بعقوبة من قبل احد افراد الشرطة.

وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى

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