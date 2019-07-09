السيد عمار الحكيم: تيار الحكمة لا يعارض الدولة وانما للحكومة التي أمدها اربع سنوات

2019/07/09 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم تأكيده على ان تياره لن يعارض الدولة وانما يعارض الحكومة فقط.

وقال السيد الحكيم في تغريدة على حسابه بتويتر، إن تيار الحكمة لا يعارض الدولة وانما للحكومة التي أمدها اربع سنوات، موضحا ان الحكومة تأتي وتذهب لكن العراق باق والدولة باقية.

وأضاف، أن الحكمة جزء أساسي من النظام السياسي والدولة، وجزء اساسي من مجلس النواب، ومشارك بشكل اساسي في كل مرافق التأثير الاجتماعي والسياسي.

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