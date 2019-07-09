ذي قار تطالب بفسخ عقد شركة إيرانية تسببت بهذه المشكلة في المحافظة

2019/07/09 | 21:28

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بغداد اليوم - بغداد

حمَّل رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، الثلاثاء، وزارة الاعمار والإسكان البلديات والأشغا...





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