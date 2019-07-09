عبد المهدي : الاسبوع المقبل الاعلان عن مسؤولين احيلوا للقضاء بتهم الفساد

2019/07/09 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي انه سيجلب بمؤتمره ‏الصحفي الاسبوع المقبل قوائم ممن احيلوا للقضاء من المسؤولين بتهم الفساد.‏ وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم :” ان الفساد منظومة والمجلس ‏الاعلى لمكافحة الفساد مستمر بفتح ملفات واحالة مرتكبيها للقضاء ” .‏ وعن الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي ، اوضح انه :” […]

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