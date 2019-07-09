العطية يكشف حقيقة اعتداء شرطي في ديالي على احد المحامين

2019/07/09 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشفت قيادة شرطة عن ملابسات حادثة تعرض المحامي (وائل مالك) الى الاعتداء في بعقوبة من قبل احد افراد الشرطة.وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي امر فور حصول حادث الاعتداء على المحامي بفتح تحقيق فوري وعاجل لبيان حقيقة […]

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