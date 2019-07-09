امانة بغداد تعلن رفع اكثر من 1000 كتلة كونكريتية خلال شهر حزيران الماضي

2019/07/09 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن رفع اكثر من 1000 كتلة كونكريتية خلال شهر حزيران الماضي .واوضحت الامانة في بيان انه:” بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد ودوائر الامانة المختلفة ، تم رفع 1032 كتلة كونكريتية عن مواقع مختلفة من العاصمة بغداد ، موزعة على 32 موقعاً حكومياً ، بين الامنية والخدمية […]

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