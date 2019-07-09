بالوثيقة… محافظ ذي قار يحيل قائممقام “الاصلاح” على التقاعد

2019/07/09 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار أحال محافظ ذي قار، يحيى الناصري، الثلاثاء، قائممقام قضاء الإصلاح (علي حسين رداد) على التقاعد.وطبقا لوثيقة حصلت عليها /المعلومة/ فأن “المحافظ الناصري وافق على طلب تقدم به قائممقام قضاء الإصلاح، علي حسن رداد للاحالة إلى التقاعد بسبب ظروفه الصحية”.يذكر ان احتجاجات شعبية واسعة اندلعت بقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز […]

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