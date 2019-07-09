لأول مرة.. نواب من “حزب الله” اللبناني على قائمة العقوبات الأميركية

2019/07/09 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على نائبين من “حزب الله” اللبناني.ويأتي إدراج وزارة الخزانة الأميركية للبرلمانيين في حزب الله، على قائمة الإرهاب، للمرة الأولى، حيث سبق لها أن فرضت عقوبات على عناصر رئيسة في الحزب المدعوم من إيران.وشملت العقوبات الأميركية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، […]

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