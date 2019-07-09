ترامب يعلن عن صفقة كبيرة مع قطر لبيع طائرات

2019/07/09 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستوقع عقدا ضخما لبيع طائرات "بوينغ" لقطر.

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