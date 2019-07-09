محافظ نينوى يشيد بالحشد الشعبي بعد ضبطه اكبر عصابة لتهريب الوقود من الموصل 

2019/07/09 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد محافظ نينوى منصور المرعيد، الثلاثاء، بدور الحشد الشعبي في الكشف عن عملية تهريب وقود السيارات في مدينة الموصل، متعهدا بملاحقة الفساد والفاسدين جميع مناطق المحافظة.وقال المرعيد خلال زيارته احد مواقع التهريب التي ضبطها اللواء 30 بالحشد الشعبي، ان "امن الحشد وقوات واستخبارات الحشد الشعبي ادت دورا مميزا في التحري والقاء القبض على المتورطين ...

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