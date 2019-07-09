عبد المهدي: بدأنا بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي

2019/07/09 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن البدء بتنفيذ الأمر الديواني الذي أصدره في وقت سابق بشأن الحشد الشعبي.وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي وتابعه موقع "الحشد الشعبي"، إنه "بدأنا بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي".وأضاف عبد المهدي، أن "الحشد الشعبي قوة مضحية ودماؤها ساعدت في تحرير ...

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