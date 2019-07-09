مجلس الوزراء العراقي يصدر جملة قرارات منها اقتصادية

2019/07/09 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي .

واقرّ مجلس الوزراء توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشأن ما يأتي:

أ‌- مشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الاردني .

ب‌- مشروع إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الاقليمية العراقية .

ووافق مجلس الوزراء على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 .

وتمت الموافقة على طلب وزارة الإعمار والاسكان المتضمن إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات في جداول الخطة الاستثمارية للوزارة.

ووافق المجلس على إستثناء وزارة التربية من كتاب مجلس الوزراء للاقتصاد والسماح لها بإحالة عقد توفير المستلزمات التربوية للشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية .

وتمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 مجددًا على مجلس الوزراء .

وشهدت الجلسة الموافقة على موضوع تحسين بيئة الأعمال والاستثمار .

وصوّت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها.

كما وافق مجلس الوزراءعلى الاجراءات المتخذة بشأن قرض المصرف العراقي للتجارة لغرض اكمال تمويل مشروعَي السماوة وذي قار – الدورة البسيطة.

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