تفكيك 3 خلايا نائمة لداعش في ديالى

2019/07/09 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 3 خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم داعش بعمليات نوعية جرت داخل المحافظة.وقال الحسيني في تصريح صحفي، ان "فرقا امنية مشتركة نجحت خلال الساعات الماضية من تفكيك واعتقال افراد 3 خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم داعش تنشط في مناطق متفرقة من ديالى".

واضاف الحسيني، ان "احدى الخلايا متورطة بالقيام بعمليات خطف جرت في الاشهر الماضية في حوض حمرين 70 كم شمال شرق بعقوبة وابتزاز ذوي المختطفين للحصول على اموال لتمويل عملياتها الاجرامية".



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