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"طائرة دون طيار".....سلاح متعدد


2019/07/09 | 22:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

"طائرة دون طيار".....سلاح متعدد

كارتات فيديوية

"طائرة دون طيار".....سلاح متعدد

الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 21:50

 

يتضمن الفيديو معلومات عن الدول المتقدمة في صناعة واستعمال الطائرات المسيرة وطرق استخدامها وأهمية هذا السلاح في الحرب غير المباشرة

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www.alghadeer.tvhttp://www.alghadeer.tv/media/news/2019/07/09/MQ-9_Reaper_in_flight_2007_1

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