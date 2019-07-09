2019/07/09 | 22:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طائرة دون طيار".....سلاح متعدد ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
"طائرة دون طيار".....سلاح متعدد
كارتات فيديوية
"طائرة دون طيار".....سلاح متعدد
الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 21:50
يتضمن الفيديو معلومات عن الدول المتقدمة في صناعة واستعمال الطائرات المسيرة وطرق استخدامها وأهمية هذا السلاح في الحرب غير المباشرة
© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طائرة دون طيار".....سلاح متعدد ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("طائرة دون طيار".....سلاح متعدد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).