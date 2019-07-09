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"طائرة دون طيار".....سلاح متعدد

كارتات فيديوية

"طائرة دون طيار".....سلاح متعدد

الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 21:50

يتضمن الفيديو معلومات عن الدول المتقدمة في صناعة واستعمال الطائرات المسيرة وطرق استخدامها وأهمية هذا السلاح في الحرب غير المباشرة

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