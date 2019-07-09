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ارتفاع درجات الحرارة تهدد سلامتك اثناء القيادة


ارتفاع درجات الحرارة تهدد سلامتك اثناء القيادة
2019/07/09 | 22:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ارتفاع درجات الحرارة تهدد سلامتك اثناء القيادة

كارتات فيديوية

ارتفاع درجات الحرارة تهدد سلامتك اثناء القيادة

الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 21:44

يستعرض الفيديو نصائح القيادة الامنة خلال ارتفاع درجات الحرارة اثناء قيادة السيارة.

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www.alghadeer.tvhttp://www.alghadeer.tv/media/news/2019/07/09/MQ-9_Reaper_in_flight_2007

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