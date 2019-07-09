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ارتفاع درجات الحرارة تهدد سلامتك اثناء القيادة

كارتات فيديوية

ارتفاع درجات الحرارة تهدد سلامتك اثناء القيادة

الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 21:44

يستعرض الفيديو نصائح القيادة الامنة خلال ارتفاع درجات الحرارة اثناء قيادة السيارة.

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