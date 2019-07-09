2019/07/09 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات..



تعرّف عليها

كلمة -

بغداد

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، يوم الثلاثاء، برئاسة

رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان انه "اقرّ مجلس

الوزراء توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشأن ما يأتي، مشروع انبوب

تصدير النفط الخام العراقي ـ الاردني، و مشروع إنشاء جزيرة صناعية

لتصدير النفط الخام في المياه الاقليمية العراقية".

وتابع انه "وافق مجلس الوزراء على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات

الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية

للسنة المالية / 2019 ، بالإضافة انه تمت الموافقة على طلب وزارة

الإعمار والاسكان المتضمن إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات في

جداول الخطة الاستثمارية للوزارة".

واشار انه "وافق المجلس على استثناء وزارة التربية من كتاب مجلس

الوزراء للاقتصاد والسماح لها بإحالة عقد توفير المستلزمات التربوية

للشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية، وتمت الموافقة على مشروع

قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002

مجددًا على مجلس الوزراء".

واضاف البيان انه "شهدت الجلسة الموافقة على موضوع تحسين بيئة

الأعمال والاستثمار، وصوّت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية

العراق الى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث

من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق

بها".

ولفت انه "كما وافق مجلس الوزراء على الاجراءات المتخذة بشأن قرض

المصرف العراقي للتجارة لغرض اكمال تمويل مشروعَي السماوة وذي قار –

الدورة البسيطة".

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