الحشد يضبط ممرات لدخول “داعش” شمال غرب خانقين

2019/07/09 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ ضبطت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، ممرات لدخول لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية شمال غرب خانقين بمحافظة ديالى.وذكر بيان للحشد الشعبي إن قوة من عمليات ديالى للحشد الشعبي بمشاركة اللواءين 20 و23 نفذت، اليوم، عملية تفتيش وتمشيط في منطقة منه شيرك وحلوان شمال غرب مدينة خانقين بمحافظة ديالى.وأضاف، أن القوة […]

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