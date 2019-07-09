مكافأة نهاية الخدمة للجيش.. هيأة التقاعد تعلن قرب صرف الدفعة الثانية

2019/07/09 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن رئيس هيأة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن "قرب" صرف الدفعة الثانية من مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق حسب

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