محافظ ذي قار يحيل قائممقام الاصلاح على التقاعد

2019/07/09 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أحال محافظ ذي قار، يحيى الناصري، اليوم الثلاثاء، قائممقام قضاء الإصلاح (علي حسين رداد) على التقاعد.

وطبقا لوثيقة فأن “المحافظ الناصري وافق على طلب

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