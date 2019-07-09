الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

2019/07/09 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خسر فريق القوة الجوية فرصة اللحاق بفريق الشرطة على لقب الدوري العراقي لكرة القدم، بخسارته اليوم الثلاثاء امام غريمه الزوراء بهدف دون رد.

وجرت المباراة الجماهيرية بين الفريقين على ملعب الشعب الدولي، في ختام الجولة 35 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل هدف الفوز لفريق الزوراء اللاعب علي رحيم في الدقيقة 87 .

ورفع الفوز رصيد فريق الزوراء الى 61 نقطة في المركز الثالث، في حين بقي رصيد فريق القوة الجوية 78 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

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