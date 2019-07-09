فرنسا وكوردستان.. من الحماية إلى التنمية

2019/07/09 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعبت فرنسا دوراً محورياً في الدفاع

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