المجلس العسكري السوداني يحدد موعد توقيع وثيقة الاتفاق مع المعارضة

2019/07/09 | 22:30

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المجلس العسكري السوداني: اكتمال وثيقة الاتفاق مع المعارضة وستسلم غدا للطرفين تمهديا لتوقيعها

يتبع ..

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق البرلمان النيجيري، على خلفية إطلاق نار خارج المبنى، أسفر عن مقتل شخصين.

وذكرت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية، أن "شخصين قتلا اليوم عند البرلمان عقب خروج تظ

بغداد اليوم _ متابعة

قدم الجيش اليمني التابع لـ"أنصار الله" الحوثيين، اليوم الثلاثاء، عرضا للسعودية بشراء صواريخ يمنية الصنع بدل "الأسلحة الأميركية الفاشلة".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن نائب المتحدث باسم الجيش

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن رجل الأعمال الإماراتي، عبد الله الشحي، عن خطته المستقبلية لنقل جبل جليدي من القطب الجنوبي إلى أستراليا أو أفريقيا وذلك لأبحاث علمية ستكون لها انعكاساتها على مستقبل توفير المياه العذبة لدولة الإمارات.

وفي مقابلة خ

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