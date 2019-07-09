بسبب التهجير.. الإعدام والمؤبد لارهابي في ذي قار

2019/07/09 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الثلاثاء، حكمين بحق احد عناصر تنظيم القاعدة الارهابي في العاصمة بغداد.وذكر مصدر لـ /المعلومة/، أن “محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالسجن المؤبد والاعدام على احد الإرهابيين في تنظيم القاعدة بعد إدانته بارتكاب أعمال تهجير مواطنين من مناطق سكنية وسط العاصمة بغداد قبل عدة […]

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