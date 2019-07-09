الهواجس الأمنية تلقي بظلالها على أنشطة موانئ الخليج

2019/07/09 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجنب شركات ناقلات النفط الدولية إرسال ناقلاتها إلى موانئ الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط بعد سلسلة الهجمات التي تعرض لها عدد من

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