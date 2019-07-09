الحمداني يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون الثقافي واستعادة القطع الأثرية العراقية

2019/07/09 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة والسياحة الآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الثلاثاء، مع السفير الياباني هاشيموتو في بغداد التعاون الثقافي بين البلدين واستقبال بعثات تنقيب يابانية واستعادة القطع الأثرية العراقية.

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