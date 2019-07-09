الغانمي يختتم زيارته الى المملكة العربية السعودية

2019/07/09 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان علي الغانمي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، زيارتهم للمملكة العربية السعودية.

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