2019/07/09 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن مفارز مكافحة المتفجرات عالجت قذائف وعبوات ناسفة في نينوى.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “مفرزة من خبراء المتفجرات خرجت الى الحدود الفاصلة بين محافظة صلاح الدين والأنبار ونينوى، وبعد فحص المنطقة تم العثور على لغم ضد الدروع عدد11 ومقذوف محلي صنع عدد1 وبعد تفتيش المنطقه ثانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على قذائف وعبوات ناسفة قرب نينوى وكالة خطوة برس.

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