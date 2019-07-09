زعيم الحزب الاسلامي في رسالة حادة إلى رئيس هيئة الاستثمار: لا تعتبر نفسك وصياً على الشعب العراقي

2019/07/09 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

استغرب الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي، اياد السامرائي، صمت هيئة الاستثمار عن تقديم المعلومات الكافية بشأن قضية الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، وذلك بعد أثارت الجدل واللغط في الأوساط السياسية والشعبية.

وقال

السامرائي في تعليق على القضية المثارة، إنه “قبل أيام صدرت عن مسؤولين في الدولة

تصريحات بخصوص العمل على تخصيص الاراض المحيطة بمطار بغداد الدولي للاستثمار،

والخبر جيد ولكن هل هناك مشاريع محددة ؟ لا إجابة ، ومن هي الجهة التي ستستثمر ؟

لا إجابة!، لذلك كان من الطبيعي أن يُثار اللغط أمام هذه المجاهيل غير المعروفة”.

وأضاف

السامرائي أن “من كان همه أن لا يكون هناك فساد، افترض أن هناك فساداً في تلك

العملية فهاجمها، ومن كان همه التغييرات الديموغرافية، افترض أن هناك مؤامرة

فهاجمها”.

وتابع:”كل

نعطيه الحق، لأننا سكتنا عسى أن نعلم شيئا فلم نستطع، وكل الذي خرجت علينا به هيئة

الاستثمار هو حديث لا معنى له بأنها تعمل من أجل المصلحة العامة، وأنها تتصرف

بأملاك الدولة وليس بأملاك المواطنين، ولم تجب على أصل السؤال”.

ووجه

السامرائي رسالة إلى رئيس الهيئة الوطنية سامي الأعرجي قائلا: “أارجو أن لا تعتبر

نفسك وصياً على مصلحة الشعب العراقي وصاية لا تسمح لأحد أن يسأل فيها عن مصلحته،

فلا أظن عقول العراقيين أقل شأنا، ولا هم أقل احساساً بالمصلحة الوطنية، وأخشى أن

هذا الشعور بالوصاية هو الذي حرم العراق من الاستثمار طوال هذه السنوات”.

وطالب

بإخراج “ما جادت به عقول (خبراء الاستثمار) في الهيئة من مشاريع تبتغي بها مصلحة

الشعب العراقي وأن تتحمل نقاشات العراقيين لك ولا تضيق بها ذرعاً”.

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