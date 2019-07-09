مفوضية الانتخابات تُمدد عملية التسجيل والتحديث البايومتري للنازحين

2019/07/09 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن

رئيس الإدارة الانتخابية احمد رحيم بشارة بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

مددت عملية التسجيل والتحديث البايومتري للنازحين في مخيمات النزوح ليكون اخر موعد

يوم الاحد 11/ 8 / 2019 بدلا من الموعد السابق 11/ 7 / 2019″.





وقال

رحيم بحسب بيان للمفوضية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن هذاالهدف من

التمديد هو لاتاحة الفرصة للناخبين من النازحين تحديث بياناتهم بايومتريا والتهيؤ للاستحقاقات

الانتخابية المقبلة حيث لا يمكن لمن لا يملك البطاقة البايومترية من المشاركة في

الانتخابات”.

وأضاف”

ان المفوضية وفرت العديد من الفرق الجوالة في مخيمات النزوح وتحديدا في اقليم كردستان

( دهوك 17 مخيماً , اربيل 6 مخيمات , السليمانية 6 مخيمات ) حيث تقوم تلك الفرق

بعملها من الصباح وحتى ساعات متأخرة بهدف تحقيق اكبر عدد من التحديث للنازحين .

واكد

بشارة بان النازحين الساكنين خارج المخيمات يمكنهم مراجعة مراكز التسجيل المنتشرة

والقريبة من محال سكناهم لتحديث بياناتهم للحصول على البطاقة البايومترية داعياً الى استثمار الفرصة لهذا الغرض .

يذكر

ان مفوضية الانتخابات كانت قد حددت موعدا سابقا لتسجيل وتحديث البيانات ينتهي

بتاريخ الحادي عشر من شهر تموز الحالي .

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