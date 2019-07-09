2019/07/09 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن انقاذ شاب حاول الانتحار من اعلى جسر الائمة.وقالت النجدة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكنت دوريات نجدة الكاظمية من انقاذ شخص في العشرين من العمر حاول الانتحار شنقا من على جسر الائمة”.واضافت “تم تقديم الاسعافات الاولية له وتسليمه الى الجهات المختصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجدة تنقذ شابا حاول الانتحار من اعلى جسر الائمة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجدة تنقذ شابا حاول الانتحار من اعلى جسر الائمة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجدة تنقذ شابا حاول الانتحار من اعلى جسر الائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).