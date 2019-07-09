ترليونان و620 مليار دينار لتنمية الأقاليم 70 % منها لتمويل المشاريع المتوقفة

2019/07/09 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصتها “التخطيط” والحصة الأكبر فيها للتربية والتعليم بغداد ـ الصباح الجديد: اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الثلاثاء، عن تخصيص (2) تريليون و(619) مليار و(900) مليون دينار لبرنامج تنمية الأقاليم خلال العام الجاري، لافتاً إلى ان قطاع التربية والتعليم حظي بالحصة الأكبر بنحو (45%) من حجم التخصيصات بواقع (1) تريليون و(168) مليار و(492) مليون دينار....

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